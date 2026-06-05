Cierra Energy Fitness: cadena de gimnasios anuncia su quiebra

Tras años de problemas financieros, la empresa confirmó el cese de operaciones en sus 29 sedes. Clientes reportaron recintos cerrados sin previo aviso.

Este viernes 5 de junio, la cadena Energy Fitness Club confirmó el cierre definitivo de sus 29 sedes en Chile al anunciar que presentará una solicitud de quiebra. La decisión pone fin a una extensa crisis financiera, sorprendiendo a miles de clientes que hoy encontraron los recintos apagados.

Clientes denuncian locales cerrados

La jornada comenzó con múltiples reclamos en redes sociales. Usuarios de Energy Fitness denunciaron que al llegar a sus respectivas sedes para entrenar, los recintos estaban completamente cerrados y sin personal.

“Vengo al gimnasio y está cerrado, todo apagado, toda la gente afuera con cara de sorpresa”, relató una de las clientas afectadas en el local de Mallplaza Los Dominicos.

La situación se repitió a lo largo del país, materializando el fin de la compañía luego de que en abril de este año Banco BCI presentara una solicitud de liquidación forzosa.

Las razones detrás de la quiebra

A través de una declaración entregada a The Clinic, la empresa confirmó que presentará su propia solicitud de liquidación, agotando todas las opciones de reestructuración y búsqueda de inversionistas.

La cadena atribuyó su caída a “los efectos del estallido social, la pandemia, los cierres prolongados de gimnasios, una recuperación más lenta de lo esperado, mayores costos operacionales y un escenario competitivo significativamente distinto”.

Desde Energy Fitness aseguraron que mantuvieron el servicio mientras existieron opciones reales de salvar la empresa. “La continuidad operacional no fue consecuencia de una decisión anticipada de cierre, sino de la convicción de que todavía existían posibilidades”, señalaron.

“La compañía lamenta profundamente haber llegado a este escenario y agradece la confianza de miles de personas que fueron parte de su historia”, expresaron en el comunicado, reconociendo la molestia generada en sus socios activos.

Deudas millonarias y la presión de Banco BCI

El complejo escenario de la cadena se arrastraba desde diciembre de 2024, cuando iniciaron un proceso de reorganización judicial para evitar la bancarrota.

Aunque en junio de 2025 lograron un acuerdo con sus acreedores, en abril de 2026 la situación se volvió insostenible. Banco BCI acusó a la empresa de incumplir los pagos estipulados en el acuerdo vigente.

La entidad bancaria detalló que el gimnasio solo pagó $52 millones de un total acumulado de $240 millones correspondientes a cotizaciones previsionales de febrero.

Además, la cadena registraba compromisos impagos por concepto de IVA y un millonario convenio con la Tesorería General de la República que alcanzaba los $1.363 millones.