Chile envía misión humanitaria a Venezuela tras terremotos: Máximo Pavez encabezará el operativo
- Jueves 25 de junio de 2026
- 19:39 hrs
El subsecretario del Interior viajará junto a rescatistas especializados para colaborar en las labores de emergencia tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron a Venezuela y dejaron al menos 188 fallecidos.
El Gobierno confirmó el envío de una misión humanitaria a Venezuela tras los dos terremotos que afectaron al país durante la jornada del miércoles y que, hasta ahora, dejan un saldo de al menos 188 personas fallecidas y más de 1.500 heridas.
La delegación será encabezada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien viajará junto a un grupo de rescatistas especializados y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores para colaborar en las labores de emergencia.
¿Qué ocurrió en Venezuela?
Durante la tarde del miércoles, Venezuela fue sacudida por dos fuertes terremotos ocurridos con pocos segundos de diferencia.
El primero alcanzó una magnitud de 7,2 y tuvo su epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte del país. Apenas 39 segundos después se registró un segundo sismo de magnitud 7,5 en una zona cercana.
De acuerdo con el último balance entregado por las autoridades interinas venezolanas, la emergencia ha dejado 188 víctimas fatales y más de 1.500 personas lesionadas
¿Quiénes integran la misión chilena?
El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, informó que el primer vuelo trasladará a 37 personas, entre ellas rescatistas con experiencia en emergencias ocurridas en Haití, Ecuador y Chile.
"El vuelo lleva rescatistas especializados que tienen experiencias anteriores en Haití, Ecuador y Chile. Esperamos que su trabajo y profesionalismo ayude a mitigar el dolor y el drama que sufren muchas familias en Venezuela", señaló.
Asimismo, confirmó que en la delegación viajarán el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y un representante de la Cancillería.
Gobierno anuncia un segundo vuelo con ayuda humanitaria
El canciller Francisco Pérez Mackenna explicó que el primer vuelo partirá sin escalas con destino a Maracaibo.
Además, adelantó que el Gobierno prepara un segundo envío de ayuda humanitaria, el cual está programado para el próximo domingo.
Las autoridades indicaron que Chile busca apoyar las labores de rescate y asistencia a las personas afectadas por una de las emergencias sísmicas más graves registradas recientemente en Venezuela.
"Es momento de retribuir la ayuda"
Durante el anuncio, Claudio Alvarado destacó la importancia de la cooperación internacional frente a este tipo de catástrofes.
"Nosotros somos un país sísmico, hemos tenido muchas emergencias. Hemos recibido en múltiples ocasiones ayuda solidaria desde el extranjero. Hoy día, es el momento de retribuir esa ayuda", afirmó.
Con esta misión, Chile se suma a los países que han comenzado a movilizar equipos de rescate y asistencia para colaborar con las labores de emergencia en territorio venezolano.