El subsecretario del Interior viajará junto a rescatistas especializados para colaborar en las labores de emergencia tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron a Venezuela y dejaron al menos 188 fallecidos.

El Gobierno confirmó el envío de una misión humanitaria a Venezuela tras los dos terremotos que afectaron al país durante la jornada del miércoles y que, hasta ahora, dejan un saldo de al menos 188 personas fallecidas y más de 1.500 heridas.

La delegación será encabezada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien viajará junto a un grupo de rescatistas especializados y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores para colaborar en las labores de emergencia.

¿Qué ocurrió en Venezuela?

Durante la tarde del miércoles, Venezuela fue sacudida por dos fuertes terremotos ocurridos con pocos segundos de diferencia.

El primero alcanzó una magnitud de 7,2 y tuvo su epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte del país. Apenas 39 segundos después se registró un segundo sismo de magnitud 7,5 en una zona cercana.

De acuerdo con el último balance entregado por las autoridades interinas venezolanas, la emergencia ha dejado 188 víctimas fatales y más de 1.500 personas lesionadas

¿Quiénes integran la misión chilena?

El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, informó que el primer vuelo trasladará a 37 personas, entre ellas rescatistas con experiencia en emergencias ocurridas en Haití, Ecuador y Chile.

"El vuelo lleva rescatistas especializados que tienen experiencias anteriores en Haití, Ecuador y Chile. Esperamos que su trabajo y profesionalismo ayude a mitigar el dolor y el drama que sufren muchas familias en Venezuela", señaló.

Asimismo, confirmó que en la delegación viajarán el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y un representante de la Cancillería.