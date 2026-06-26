Caso niños haitianos: giros revelan nexo con red de tráfico

Nuevas transferencias de dinero entre empresas comprobarían el vínculo con las graves irregularidades denunciadas por Contraloría en el ingreso de menores a Chile.

Una serie de transferencias bancarias detectadas este viernes vincularon a diversas empresas con una presunta red de tráfico de niños haitianos en Chile. El hallazgo financiero surge tras las diligencias impulsadas por el polémico informe de la Contraloría sobre el programa de reunificación familiar.

El rastro del dinero y las empresas

La investigación por el ingreso irregular de menores provenientes de Haití dio un nuevo vuelco tras descubrirse extraños movimientos de capitales.

Los antecedentes apuntan a múltiples pagos entre agencias y personas jurídicas, las cuales estarían operando como una fachada comercial.

Estos giros bancarios tenían como objetivo facilitar y financiar la masiva llegada de los vuelos chárter involucrados al territorio nacional.

La alerta de Contraloría

La controversia estalló luego de que un preinforme de Contraloría alertara sobre graves fallas en los controles del Servicio Nacional de Migraciones.

Durante aquel proceso fiscalizador, el ente contralor detectó que decenas de menores no residían en los domicilios declarados por sus supuestos tutores legales.

A raíz de esta vulneración, las autoridades presentaron una denuncia penal para perseguir a los adultos, aerolíneas y agencias responsables de los traslados.

El avance de la investigación penal

Si bien la Policía de Investigaciones (PDI) logró ubicar posteriormente a los niños afectados, el Ministerio Público mantiene abierta la causa por eventual tráfico.

Las nuevas pistas financieras resultan clave para la Fiscalía, ya que podrían demostrar el lucro directo detrás de la vulneración sistemática de estos menores.

Se espera que durante los próximos días se soliciten nuevas diligencias para incautar los registros contables de todas las firmas investigadas.