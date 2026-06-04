Carabineros desvincula a ocho funcionarios en Atacama tras investigación por presuntas irregularidades
- Jueves 4 de junio de 2026
- 18:56 hrs
La medida fue adoptada tras una investigación desarrollada por Asuntos Internos y la Fiscalía de Atacama, que indaga posibles delitos cometidos por funcionarios policiales en procedimientos realizados en la región.
Carabineros informó este jueves la detención y desvinculación de ocho funcionarios de la institución en la región de Atacama, en el marco de una investigación desarrollada en conjunto con el Ministerio Público por presuntas irregularidades detectadas en procedimientos policiales.
La situación fue dada a conocer mediante un comunicado oficial emitido por la Zona de Carabineros Atacama, donde se detalló que las diligencias surgieron a partir de mecanismos de control internos implementados por la propia institución.
Investigación se originó tras controles internos
Según informó Carabineros, la indagatoria fue iniciada por el Departamento de Asuntos Internos en coordinación con la Fiscalía.
"El Departamento de Asuntos Internos en coordinación con el Ministerio Público inició un proceso investigativo, que se materializó con la detención y desvinculación de ocho funcionarios de la Institución tras acreditarse irregularidades en procedimientos policiales", señaló la entidad policial.
Asimismo, destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones permanentes de fiscalización interna.
Carabineros destaca mecanismos de depuración institucional
A través del mismo comunicado, la institución sostuvo que los controles internos buscan fortalecer la transparencia y la probidad en el actuar policial.
"Estos métodos de depuración institucional forman parte de los constantes controles internos, los cuales son señales de la transparencia que legitiman el actuar de Carabineros de Chile", indicó la entidad.
Fiscalía de Atacama confirma causa penal en desarrollo
Por su parte, la Fiscalía Regional de Atacama confirmó que dirige una investigación penal vigente relacionada con los hechos.
Desde el organismo señalaron que las diligencias continúan en desarrollo y que actualmente son coordinadas por la Unidad SAC.
"La Fiscalía de Atacama confirma la dirección de la investigación de una causa penal actualmente vigente y con diligencias en curso", informaron.
Investigación permanece bajo reserva
Debido al estado de avance de las diligencias, el Ministerio Público decidió decretar la reserva de la causa para evitar afectar el éxito de las investigaciones.
Según explicó la Fiscalía, se trata de una causa aún no formalizada y con múltiples acciones investigativas en ejecución.
Además, precisaron que los antecedentes analizados apuntan a posibles conductas constitutivas de delitos cometidas por funcionarios policiales.
Diligencias se realizan junto a Asuntos Internos
El Ministerio Público también confirmó que el trabajo investigativo se desarrolla en coordinación con unidades especializadas de la propia institución policial.
En particular, participan funcionarios de la Dirección de Asuntos Internos y equipos regionales especializados de Carabineros, quienes colaboran en la recopilación de antecedentes y ejecución de las diligencias ordenadas por la Fiscalía.
Por ahora, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre los hechos investigados debido al carácter reservado de la causa.