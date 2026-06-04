Carabineros desvincula a ocho funcionarios en Atacama tras investigación por presuntas irregularidades

La medida fue adoptada tras una investigación desarrollada por Asuntos Internos y la Fiscalía de Atacama, que indaga posibles delitos cometidos por funcionarios policiales en procedimientos realizados en la región.

Carabineros informó este jueves la detención y desvinculación de ocho funcionarios de la institución en la región de Atacama, en el marco de una investigación desarrollada en conjunto con el Ministerio Público por presuntas irregularidades detectadas en procedimientos policiales.

La situación fue dada a conocer mediante un comunicado oficial emitido por la Zona de Carabineros Atacama, donde se detalló que las diligencias surgieron a partir de mecanismos de control internos implementados por la propia institución.

Investigación se originó tras controles internos

Según informó Carabineros, la indagatoria fue iniciada por el Departamento de Asuntos Internos en coordinación con la Fiscalía.

"El Departamento de Asuntos Internos en coordinación con el Ministerio Público inició un proceso investigativo, que se materializó con la detención y desvinculación de ocho funcionarios de la Institución tras acreditarse irregularidades en procedimientos policiales", señaló la entidad policial.

Asimismo, destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones permanentes de fiscalización interna.

Carabineros destaca mecanismos de depuración institucional

A través del mismo comunicado, la institución sostuvo que los controles internos buscan fortalecer la transparencia y la probidad en el actuar policial.

"Estos métodos de depuración institucional forman parte de los constantes controles internos, los cuales son señales de la transparencia que legitiman el actuar de Carabineros de Chile", indicó la entidad.