El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el fallecimiento de un nuevo ciudadano chileno a raíz de los sismos que afectaron al país caribeño y confirmó que ya son cuatro las víctimas nacionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este lunes el fallecimiento de un cuarto ciudadano chileno a causa de los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela la semana pasada.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado oficial, en el que la Cancillería expresó sus condolencias y señaló que ya mantiene contacto con la familia de la nueva víctima para brindar apoyo.

Cancillería confirma un cuarto fallecido chileno

En el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que una nueva persona de nacionalidad chilena perdió la vida como consecuencia de los sismos registrados en Venezuela.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar el fallecimiento de una nueva persona de nacionalidad chilena tras los terremotos ocurridos en Venezuela", indicó la institución.

Con este nuevo caso, la cifra de compatriotas fallecidos producto de la emergencia aumentó a cuatro.

Asimismo, la Cancillería señaló que tomó conocimiento del caso a través de los familiares de la víctima, a quienes se les está entregando asistencia, orientación y contención.