Cancillería confirma cuarta víctima chilena tras los terremotos en Venezuela
- Lunes 29 de junio de 2026
- 16:12 hrs
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el fallecimiento de un nuevo ciudadano chileno a raíz de los sismos que afectaron al país caribeño y confirmó que ya son cuatro las víctimas nacionales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este lunes el fallecimiento de un cuarto ciudadano chileno a causa de los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela la semana pasada.
La información fue dada a conocer a través de un comunicado oficial, en el que la Cancillería expresó sus condolencias y señaló que ya mantiene contacto con la familia de la nueva víctima para brindar apoyo.
Cancillería confirma un cuarto fallecido chileno
En el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que una nueva persona de nacionalidad chilena perdió la vida como consecuencia de los sismos registrados en Venezuela.
"El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar el fallecimiento de una nueva persona de nacionalidad chilena tras los terremotos ocurridos en Venezuela", indicó la institución.
Con este nuevo caso, la cifra de compatriotas fallecidos producto de la emergencia aumentó a cuatro.
Asimismo, la Cancillería señaló que tomó conocimiento del caso a través de los familiares de la víctima, a quienes se les está entregando asistencia, orientación y contención.
Chileno residente en Venezuela relata la difícil situación tras los sismos
En medio de la emergencia, Fabián Paulsen, ciudadano chileno que reside en el estado Portuguesa, describió el complejo escenario que enfrenta la población tras los terremotos.
Según relató, una de las principales dificultades ha sido la escasa preparación de la población para enfrentar este tipo de emergencias.
"No hay una cultura de por medio por parte de la gente de acá sobre qué hacer en caso de estas emergencias", comentó.
También reconoció que las constantes réplicas y las alertas sísmicas han generado temor entre los habitantes.
Preocupación por la salud mental y la coordinación de las autoridades
Paulsen cuestionó además la coordinación de las autoridades frente a la emergencia y manifestó preocupación por la situación que viven las familias afectadas, especialmente los niños que quedaron sin sus padres.
Finalmente, confesó que la tragedia ha afectado su salud mental y comparó la situación con el terremoto que vivió Chile en 2010.
"Ha ido en decadencia mi ánimo, es como un agotamiento mental. Me alejé un poquito de las redes sociales porque ver constantemente estas tragedias afecta mucho", expresó.