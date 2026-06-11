Seis funcionarios de Carabineros son detenidos en Talca tras investigación interna reservada

Asuntos Internos capturó a cinco funcionarios y un oficial de la Tenencia Talca Oriente. Los uniformados fueron denunciados por la propia institución policial y enfrentan cargos reservados.

Seis funcionarios de Carabineros fueron detenidos durante la jornada de este jueves en Talca. Las capturas ocurrieron en medio de una investigación de carácter reservado liderada por el departamento de Asuntos Internos de la propia institución.

Operativo en domicilios particulares

Los procedimientos policiales se desarrollaron directamente en las viviendas de los uniformados involucrados. Todos los detenidos forman parte de la dotación activa de la Tenencia Talca Oriente.

Entre los capturados se encuentran cinco carabineros y un oficial. Las diligencias fueron ejecutadas por personal especializado de Asuntos Internos proveniente de la Región Metropolitana, apoyados por efectivos locales.

Denunciados por la institución

Los policías son investigados por su presunta participación en dos delitos calificados como graves. Fue el mismo alto mando institucional quien presentó los antecedentes iniciales ante el Ministerio Público.

Tras los allanamientos, los seis imputados fueron trasladados bajo estricto resguardo hasta la Tercera Comisaría de la capital maulina, a la espera de las resoluciones judiciales.

Durante este viernes, el grupo de uniformados será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Talca para su respectivo control de detención y eventual formalización de cargos.

Hermetismo sobre el caso

Dado el carácter de la indagatoria, la investigación se mantiene bajo estricta reserva legal mientras continúan las diligencias para esclarecer las responsabilidades penales.

Hasta el momento, ni la Fiscalía Regional del Maule ni la jefatura de zona de Carabineros han emitido declaraciones oficiales respecto a la naturaleza exacta de los delitos indagados.