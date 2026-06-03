Bono PAD Fonasa 2026: Cuánto cuesta la operación de abdomen flácido y el paso a paso para acceder.

El beneficio permite a los afiliados conocer el valor total de la abdominoplastia y financiar hasta el 85% del copago mediante un préstamo médico.

Los afiliados de Fonasa pueden acceder a la cirugía de abdomen flácido a través de la modalidad de Bono PAD en clínicas privadas en convenio, permitiendo programar la intervención médica con un costo fijo y conocido de antemano.

Requisitos para acceder al beneficio

El exceso de tejido y la flacidez en la zona abdominal suelen aparecer tras pérdidas importantes de peso, embarazos o cambios corporales severos.

Esta solución quirúrgica está disponible exclusivamente para los cotizantes y cargas de Fonasa que pertenezcan a los tramos B, C y D.

Para iniciar el proceso, el paciente debe contar con una evaluación de un médico especialista que determine que cumple con los criterios clínicos requeridos.

Cuánto cuesta la cirugía con Bono PAD

El sistema de Pago Asociado a Diagnóstico (PAD) asegura una tarifa única que incluye los honorarios del equipo médico, el derecho a pabellón, los días de cama y los insumos.

Los montos oficiales establecidos para esta prestación médica corresponden a los siguientes valores:

Valor total de la prestación: $3.583.580

Copago obligatorio del paciente: $1.791.790

Quienes no dispongan del total del copago pueden solicitar un préstamo médico con Fonasa, el cual financia hasta el 85% de este monto, con un tope máximo de $1.523.020.

Paso a paso para solicitar la intervención

El canal de atención exige cumplir con cuatro etapas consecutivas para asegurar el precio cerrado del paquete de salud:

Primero, acuda a un médico especialista para evaluar el caso particular y obtener la orden médica de la intervención.

Luego, revise qué clínicas o centros de salud privados tienen el convenio vigente mediante el buscador digital de Bono PAD de Fonasa.

Posteriormente, asista a una evaluación en el establecimiento seleccionado para confirmar que la cirugía se ejecutará bajo esta modalidad de pago.

Finalmente, realice la compra del Bono PAD en las sucursales de Fonasa o a través de su sitio web oficial, y coordine la fecha de la operación con el prestador elegido.