Beneficio por Años Cotizados: conoce cuánto puede aumentar tu pensión en 2026
- Lunes 29 de junio de 2026
- 10:02 hrs
El aporte se paga desde los 65 años a quienes cumplan con el mínimo de cotizaciones exigido. Revisa cuánto entrega por cada año cotizado y cuál es el monto máximo.
Desde enero de 2026 comenzó a regir el Beneficio por Años Cotizados, una de las medidas incorporadas por la Reforma de Pensiones que busca aumentar el monto de las jubilaciones de quienes registran una mayor cantidad de años de cotizaciones previsionales.
El aporte se entrega de forma mensual y el monto varía según la cantidad de años cotizados por cada persona, pudiendo representar un incremento importante en la pensión.
¿Desde qué edad se paga el Beneficio por Años Cotizados?
Este beneficio está destinado a personas pensionadas y comienza a pagarse desde los 65 años de edad.
Para acceder, además de cumplir con la edad requerida, se debe acreditar un mínimo de años de cotizaciones:
Mujeres: al menos 10 años cotizados.
Hombres: al menos 20 años cotizados.
Quienes cumplan estos requisitos podrán recibir un aumento mensual en su pensión, calculado en función del tiempo que hayan cotizado durante su vida laboral.
¿Cuánto aumenta la pensión?
El beneficio contempla un incremento de 0,1 UF por cada año cotizado, lo que al valor de la UF del 29 de junio equivale aproximadamente a $4.081 por año.
Por ejemplo, una persona con 15 años de cotizaciones podría recibir un aumento cercano a $61 mil mensuales, dependiendo del valor vigente de la UF.
¿Cuál es el monto máximo que se puede recibir?
La normativa establece un tope de 2,5 UF mensuales, equivalente a aproximadamente $102.000, cifra que corresponde a quienes acrediten 25 años o más de cotizaciones.
De esta forma, el aumento mensual puede ir desde poco más de $4.000 hasta alrededor de $102.000, dependiendo de la historia previsional de cada pensionado y del valor de la UF al momento del pago.
El Beneficio por Años Cotizados forma parte de las medidas implementadas para fortalecer las pensiones y reconocer el esfuerzo previsional realizado durante la vida laboral.