El aporte se paga desde los 65 años a quienes cumplan con el mínimo de cotizaciones exigido. Revisa cuánto entrega por cada año cotizado y cuál es el monto máximo.

Desde enero de 2026 comenzó a regir el Beneficio por Años Cotizados, una de las medidas incorporadas por la Reforma de Pensiones que busca aumentar el monto de las jubilaciones de quienes registran una mayor cantidad de años de cotizaciones previsionales.

El aporte se entrega de forma mensual y el monto varía según la cantidad de años cotizados por cada persona, pudiendo representar un incremento importante en la pensión.

¿Desde qué edad se paga el Beneficio por Años Cotizados?

Este beneficio está destinado a personas pensionadas y comienza a pagarse desde los 65 años de edad.

Para acceder, además de cumplir con la edad requerida, se debe acreditar un mínimo de años de cotizaciones:

Mujeres: al menos 10 años cotizados.

Hombres: al menos 20 años cotizados.

Quienes cumplan estos requisitos podrán recibir un aumento mensual en su pensión, calculado en función del tiempo que hayan cotizado durante su vida laboral.