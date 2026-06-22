Avanza plan clave para reconstruir el Mercado de Talca

El alcalde Juan Carlos Díaz y la senadora Andrea Balladares gestionan financiamiento clave con la Subdere para recuperar el emblemático recinto y revitalizar el casco histórico maulino.

El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, y la senadora Andrea Balladares se reunieron recientemente en La Moneda con el subsecretario de la Subdere, Sebastián Figueroa. El encuentro tuvo como principal objetivo buscar alternativas de financiamiento estatal para concretar la reconstrucción definitiva del Mercado Central y aplicar un plan de mejoramiento en el centro de la capital regional.

El proyecto para el casco histórico

Tras años de gestiones, las autoridades buscan devolver a la ciudad uno de sus mayores símbolos patrimoniales, comerciales y turísticos. Junto con la recuperación del recinto, la iniciativa contempla una intervención profunda en las calles céntricas de Talca.

El plan de revitalización incluye el mejoramiento de veredas, renovación del sistema de iluminación, recuperación de espacios públicos y la instalación de nuevo mobiliario urbano. El objetivo central es aumentar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de los transeúntes.

Trabajo conjunto y líneas de financiamiento

El alcalde Juan Carlos Díaz valoró la apertura de la Subdere, destacando que el Gobierno Regional y la Delegación Presidencial ya habían manifestado su voluntad de apoyar el proyecto.

"Hoy estamos avanzando en proyectos complementarios y creemos que, trabajando unidos, lograremos recuperar el centro de nuestra ciudad, que es el corazón de Talca", afirmó la autoridad comunal.

Por su parte, la senadora Andrea Balladares calificó la cita como una instancia de buenas noticias para la Región del Maule.

"Estamos evaluando seriamente la posibilidad de que, por fin, se pueda reconstruir el mercado y también recuperar el casco histórico mediante distintas líneas de financiamiento", aseguró la parlamentaria.

Finalmente, el subsecretario Sebastián Figueroa confirmó el compromiso de su cartera, señalando que la reactivación de polos de desarrollo económico y la recuperación de espacios públicos son prioridades para la Subdere.