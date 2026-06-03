Aprueban $14.846 millones para restaurar ex Intendencia de Talca

Con la aprobación de más de $5.655 millones por parte del Consejo Regional, el proyecto alcanza una inversión total de $14.846 millones y podrá avanzar hacia su adjudicación definitiva.

La actualización de recursos permitirá completar el financiamiento requerido para la ejecución de las obras, cuyo costo total alcanzará los $14.846 millones. El proyecto busca restaurar integralmente este inmueble de estilo neoclásico, construido entre 1910 y 1916 para conmemorar el Centenario de la República, devolviéndolo a la comunidad como un espacio de carácter cívico, cultural y patrimonial.

Un importante paso para la recuperación patrimonial de la Región del Maule se dio en el último Consejo Regional al aprobar más de $5.655 millones adicionales para el proyecto de Restauración y Puesta en Valor de la Intendencia Regional del Maule, emblemático inmueble ubicado frente a la Plaza de Armas de Talca y declarado Monumento Histórico Nacional. La iniciativa cuenta con Recomendación Satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y fue reevaluada luego del proceso de licitación, debido a que las ofertas recibidas superaron ampliamente el presupuesto inicialmente estimado.

El Gobernador Regional del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, señaló que “estamos muy contentos de poder aprobar financiamiento para la recuperación de la ex Intendencia, un Monumento Histórico ubicado en la capital regional, que recibió una valoración transversal por parte de los consejeros regionales. Esperamos que en un plazo de dos años y medio este edificio ya pueda estar en funcionamiento y ser visitado por todos los talquinos y maulinos. Se trata de una construcción con una enorme riqueza patrimonial, levantada entre 1910 y 1915, por lo que tenemos la responsabilidad, como región y como país, de preservar y poner en valor este tipo de inmuebles que forman parte de nuestra historia e identidad".

La Seremi de Obras Públicas del Maule, Yasna Cancino, acotó que “esta es una gran noticia para la Región del Maule, porque estamos avanzando en la recuperación de un patrimonio histórico de enorme valor para nuestra comunidad. Estamos hablando de un edificio centenario que debemos conservar, proteger y poner nuevamente al servicio de las personas. Hace solo algunos días conmemoramos el Día de los Patrimonios, por lo que la aprobación de este proyecto adquiere una relevancia aún mayor. Si bien se trata de una inversión muy significativa para la región, el valor de recuperar nuestro patrimonio histórico es incalculable. Desde el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Arquitectura y en coordinación con distintas instituciones, queremos poner el foco en la recuperación de estos espacios que forman parte de nuestra identidad, para que esta infraestructura vuelva a estar disponible y al servicio de toda la comunidad".

Con esta aprobación, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, en su calidad de Unidad Técnica, podrá continuar con la tramitación de la resolución de adjudicación a la empresa que presentó la oferta más cercana al presupuesto oficial, proceso que considera además su revisión por parte de la Contraloría General de la República. De acuerdo con la programación vigente, se estima que el inicio del contrato pueda concretarse durante el segundo semestre de 2026.

La restauración contempla la recuperación de los atributos arquitectónicos originales del edificio y la habilitación de espacios destinados a actividades culturales, patrimoniales y protocolares, consolidándolo como un referente para la identidad regional y la vida cultural del Maule.