Alza en cuentas de luz: ¿Cuánto subirán en Maule?

La Comisión Nacional de Energía confirmó un nuevo reajuste tarifario nacional. En las regiones del Maule y O’Higgins, abastecidas por CGE, el aumento proyectado será del 1,54%.

Un nuevo aumento en las tarifas eléctricas comenzará a aplicarse en Chile a partir del 1 de julio. La Comisión Nacional de Energía (CNE) proyectó un alza promedio nacional del 4,9%, impactando directamente a los clientes de las regiones del Maule y O’Higgins justo al inicio del invierno.

¿Cuánto subirá la luz en el Maule?

Aunque el incremento nacional promedia casi un 5%, el impacto real en los bolsillos variará fuertemente según la empresa distribuidora que opere en cada zona.

En el caso del Maule y regiones donde el principal proveedor es CGE, la estimación del alza es de un 1,54%.

Comunas como Talca, Curicó, Linares experimentarán este aumento, el cual es considerado moderado frente a los reajustes de otras regiones del país.

Cobros extra: el proceso de reliquidación

El incremento tarifario llega en un momento complejo para los consumidores, ya que coincidirá con el proceso de reliquidaciones.

Esto deriva del mecanismo de congelamiento de tarifas eléctricas que se aplicó en el país entre los años 2020 y 2024.

Como consecuencia, algunas boletas de luz podrían sumar cobros asociados a diferencias acumuladas durante ese período, lo que dependerá del consumo de cada cliente.

¿Por qué hay una nueva alza eléctrica?

Desde la Comisión Nacional de Energía aclararon que esta actualización responde principalmente a las variaciones en los costos de generación y transmisión de energía.

Mauricio Funes, secretario ejecutivo de la CNE, explicó que "el Precio del Nudo Promedio considera los contratos de largo plazo que mantienen las empresas distribuidoras con las compañías suministradoras".

Respecto al cargo de transmisión, la autoridad detalló que este ítem busca financiar "la infraestructura existente y las obras de expansión que son licitadas para garantizar el suministro eléctrico".

Las ciudades más y menos afectadas en Chile

El informe técnico preliminar de la CNE revela contrastes drásticos a lo largo del territorio nacional.

Las ciudades del sur enfrentarán los mayores golpes económicos. Valdivia proyecta un alza del 16,60% y Puerto Montt un preocupante 16,36%.

En la vereda contraria, zonas del norte registrarán leves bajas tarifarias, destacando Arica con una caída del -0,74% e Iquique con un -0,39%.

Cabe señalar que estas cifras corresponden a un informe preliminar. Los valores definitivos deben superar una etapa de observaciones antes de ser oficializados mediante un decreto ministerial.