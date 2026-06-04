Alerta de Sernac: Las 15 marcas de condones que no debes usar

El Instituto de Salud Pública (ISP) y Sernac advirtieron que estos preservativos carecen de registro sanitario. Su uso implica un grave riesgo de desprotección para la salud.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se sumó a una grave alerta sanitaria emitida por el Instituto de Salud Pública (ISP). Las entidades llamaron a la población a suspender inmediatamente el uso de 15 marcas de condones masculinos por carecer de las certificaciones obligatorias para su venta en el país.

Riesgo por falta de certificación sanitaria

De acuerdo a la información entregada por el Sernac, se trata de productos comercializados principalmente a través de sitios web y, de manera eventual, en recintos médicos.

El ISP confirmó que estos preservativos de látex no cuentan con la verificación de conformidad técnica ni con el registro sanitario vigente en Chile.

Esta irregularidad representa un claro incumplimiento al artículo 111 del Código Sanitario. Al no existir antecedentes técnicos, el Estado no puede avalar la calidad, seguridad y desempeño de los artículos, generando un peligro directo para los usuarios.

Las 15 marcas de condones alertadas

El listado oficial de los productos sin certificación detectados por la autoridad es el siguiente:

Preservativos Exs Magnum Large Veganos (ancho nominal 60 mm). Condones EXS Sabor a Cola Paquete 6 Unidades (ancho nominal 54 mm). Condones Pasante XXL, X 36 Unidades (ancho nominal 69 mm). Preservativos Pasante Pequeños 12 Unidades (ancho nominal 49 mm). Preservativos XXL Pasante Super King X 3 (ancho nominal 69 mm). Preservativos Pasante Pequeños, 36 Unidades, (ancho nominal 49 mm). Condones Punteados, Caja 6 Unidades-Latex Toyo Matsutake (Jinzhou). Romantic Rose ultra delgados caja 100 unidades. Preservativos Olo/Ultra Delgado Pack 10 Und. 36x Preservativos Ultra Delgados Lubricado Calor Olo 001. Condones Olo-Male Condom Feeling Ultrathin Zero HA For Man. Condones Olo Gránulos Con Textura X10 Unidades. Preservativos Long Love Sabor Menta Caja 144 Unidades. Condones Long Love-3 Unidades Variedades. Condones Texturizados 6pzas Estimulantes.

Qué hacer si compraste estos productos

La recomendación oficial del Sernac para los consumidores es “suspender de inmediato su uso, mantener los dispositivos médicos en cuarentena”.

Además, solicitaron notificar el hallazgo de estos productos a la Seremi de Salud correspondiente o directamente al correo electrónico oficial del ISP (vigilanciasanitaria@ispch.cl).

Finalmente, las autoridades instaron a los prestadores de salud a revisar sus inventarios institucionales para verificar la presencia de estas marcas y evitar que lleguen a los pacientes.