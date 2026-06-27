La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por bajas temperaturas que se extenderán durante el fin de semana largo. Revisa las zonas donde se esperan mínimas bajo cero.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por bajas temperaturas que afectarán a seis regiones de la zona centro-sur del país durante el fin de semana largo por el feriado de San Pedro y San Pablo. Según informó el organismo, el fenómeno estará asociado al ingreso de una condición sinóptica de alta presión fría, que provocará heladas y temperaturas bajo cero entre la mañana del sábado 27 y la mañana del lunes 29 de junio. ¿Qué regiones serán afectadas por las heladas? El aviso meteorológico abarca las siguientes regiones: Valparaíso. Metropolitana. O'Higgins. Maule. Ñuble. Biobío. Las bajas temperaturas se concentrarán principalmente en la cordillera de la costa, los valles y la precordillera de estas zonas.