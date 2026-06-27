Advierten intensas heladas: temperaturas caerán hasta los -4°C en seis regiones
- Sábado 27 de junio de 2026
- 12:22 hrs
La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por bajas temperaturas que se extenderán durante el fin de semana largo. Revisa las zonas donde se esperan mínimas bajo cero.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por bajas temperaturas que afectarán a seis regiones de la zona centro-sur del país durante el fin de semana largo por el feriado de San Pedro y San Pablo.
Según informó el organismo, el fenómeno estará asociado al ingreso de una condición sinóptica de alta presión fría, que provocará heladas y temperaturas bajo cero entre la mañana del sábado 27 y la mañana del lunes 29 de junio.
¿Qué regiones serán afectadas por las heladas?
El aviso meteorológico abarca las siguientes regiones:
Valparaíso.
Metropolitana.
O'Higgins.
Maule.
Ñuble.
Biobío.
Las bajas temperaturas se concentrarán principalmente en la cordillera de la costa, los valles y la precordillera de estas zonas.
¿Cuánto descenderán las temperaturas?
De acuerdo con la DMC, las mínimas oscilarán entre -1°C y -3°C en la cordillera de la costa y los valles de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.
En tanto, en los sectores precordilleranos de esas regiones y también del Maule, Ñuble y Biobío, los termómetros podrían marcar entre -2°C y -4°C, favoreciendo la formación de heladas durante las primeras horas del día.
¿Cuándo se registrarán las temperaturas más bajas?
El aviso estará vigente desde la mañana del sábado 27 de junio hasta la mañana del lunes 29 de junio, período en que se espera que las condiciones meteorológicas generen un ambiente especialmente frío en gran parte de la zona centro-sur del país.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan tomar precauciones para proteger a personas mayores, niños, mascotas y animales de crianza, además de resguardar cultivos que puedan verse afectados por las heladas.