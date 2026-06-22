La comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados recomendó rechazar la acusación constitucional contra Nicolás Grau tras concluir que el libelo carece de fundamentos jurídicos suficientes. La decisión deberá ser revisada ahora por la Sala.

La comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados recomendó rechazar la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras declarar improcedente el libelo acusatorio.

La instancia analizó los antecedentes presentados por los impulsores de la acción, quienes acusan a la exautoridad de haber subestimado el déficit fiscal proyectado para 2026, no considerar presiones de gasto ya existentes y presentar inconsistencias en las proyecciones de la deuda pública.

La recomendación fue adoptada luego de una votación en la que los diputados Carlos Bianchi, Alejandro Bernales y Marcela Hernando rechazaron la acusación. En tanto, la diputada Joanna Pérez se abstuvo y el parlamentario Luis Sánchez votó a favor de continuar con la tramitación.

¿Por qué la comisión rechazó la acusación constitucional contra Nicolás Grau?

Uno de los integrantes de la comisión revisora, el diputado Alejandro Bernales, sostuvo que el libelo carece de fundamentos jurídicos suficientes para prosperar.

“No existen méritos jurídicos para esta acusación. Si se insiste en avanzar en una acusación que es más bien política, para justificar los recortes que ha hecho el Gobierno a nuestros vecinos en una serie de medidas impopulares y buscar un responsable para ello, creo que están equivocados”, afirmó.

El parlamentario agregó que la acusación “va a pasar a la historia como una de las acusaciones con menos mérito que se han visto en la Cámara de Diputados”.