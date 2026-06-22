Acusación constitucional contra Nicolás Grau sufre revés: comisión recomienda rechazar el libelo
- Lunes 22 de junio de 2026
- 19:33 hrs
La comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados recomendó rechazar la acusación constitucional contra Nicolás Grau tras concluir que el libelo carece de fundamentos jurídicos suficientes. La decisión deberá ser revisada ahora por la Sala.
La comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados recomendó rechazar la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras declarar improcedente el libelo acusatorio.
La instancia analizó los antecedentes presentados por los impulsores de la acción, quienes acusan a la exautoridad de haber subestimado el déficit fiscal proyectado para 2026, no considerar presiones de gasto ya existentes y presentar inconsistencias en las proyecciones de la deuda pública.
La recomendación fue adoptada luego de una votación en la que los diputados Carlos Bianchi, Alejandro Bernales y Marcela Hernando rechazaron la acusación. En tanto, la diputada Joanna Pérez se abstuvo y el parlamentario Luis Sánchez votó a favor de continuar con la tramitación.
¿Por qué la comisión rechazó la acusación constitucional contra Nicolás Grau?
Uno de los integrantes de la comisión revisora, el diputado Alejandro Bernales, sostuvo que el libelo carece de fundamentos jurídicos suficientes para prosperar.
“No existen méritos jurídicos para esta acusación. Si se insiste en avanzar en una acusación que es más bien política, para justificar los recortes que ha hecho el Gobierno a nuestros vecinos en una serie de medidas impopulares y buscar un responsable para ello, creo que están equivocados”, afirmó.
El parlamentario agregó que la acusación “va a pasar a la historia como una de las acusaciones con menos mérito que se han visto en la Cámara de Diputados”.
¿Qué argumentos entregó Marcela Hernando para votar en contra?
La presidenta de la comisión, Marcela Hernando, explicó que durante el proceso se escucharon argumentos tanto de los partidarios como de los detractores de la acusación, en un ambiente que calificó como respetuoso y objetivo.
Según indicó, la decisión se basó en una evaluación personal de los antecedentes presentados y en los aspectos técnicos relacionados con las proyecciones económicas.
“Voto en contra porque tuvimos la oportunidad de escuchar a quienes quisimos y pudimos escuchar. Todo el mundo, tanto a favor como en contra, tuvo las oportunidades para hacerlo”, señaló.
La legisladora añadió que gran parte del debate se concentró en estimaciones futuras y no en hechos concretos.
“Hoy día lo que se está haciendo es un juicio sobre proyecciones futuras que incluso el Consejo Fiscal Autónomo en su informe semestral dice que estas brechas son explicables por información disponible”, sostuvo.
Abstención de Joanna Pérez marcó la votación
Desde la oposición, la diputada Joanna Pérez, integrante de Demócratas, optó por abstenerse y cuestionó el contexto político en el que se desarrolla la acusación constitucional.
A juicio de la parlamentaria, este tipo de acciones puede transformarse en una herramienta de confrontación política en lugar de centrarse en las necesidades más urgentes del país.
“Creo que esto se está utilizando como revanchismo. El día de mañana va a ser el ministro Quiroz, ya lo anunciaron. No me voy a prestar para ese revanchismo cuando Chile tiene tantas urgencias”, manifestó.
¿Qué ocurre ahora con la acusación constitucional?
Si bien el informe de la comisión revisora recomienda rechazar el libelo, la decisión final corresponde a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Los parlamentarios deberán votar si acogen o rechazan la acusación constitucional presentada contra Nicolás Grau, en un debate que continuará marcado por las diferencias entre oficialismo y oposición respecto de la gestión fiscal y las proyecciones económicas del Gobierno para los próximos años.